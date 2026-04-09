ಮಾಸ್ತೆಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಹನುಮಸಾಗರ: ಸಮೀಪದ ಕಬ್ಬರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಸ್ತೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ದೀರ್ಘ ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ದೇವಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ, ಅಲಂಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.

ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಲುಗಂಬ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ 9 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಲುಗಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಚಿಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಾಲುಗಂಬವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಂದು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ, ಸೋಮವಾರ ಹಾಲುಗಂಬ ಏರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜರುಗಿತು. 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜರಗುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬರಗಿ, ಬಿಳಗಿ, ಕಾಟಾಪುರ, ಮನ್ನೇರಾಳ, ಸೇಬಿನಕಟ್ಟಿ, ಹನುಮಸಾಗರ, ಮಾವಿನ ಇಟಗಿ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹಲವು ಆಟದ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ