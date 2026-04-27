ಮಲ್ಲಯ್ಯಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಸವ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಹನುಮಸಾಗರ: ನಿಸರ್ಗ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕೋಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಬಸವ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಸ್ಎಸ್ಬಿಎಂ ಕಾಲೇಜು ಬದಾಮಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಡಿನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಳೆಆಲೂರು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಸವಕಾವ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ–2026ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೋಭಾ ಎಸ್. ಆಡಿನ, ಶಿವಪೂಜಾ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಮಮದಾಪುರ, ಶರಣಮ್ಮ ಗದ್ದಗಿಮಠ, ಶಾರದಾ ಮೇಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಕಡೆಮನಿ, ಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಮೂಲಿಮನಿ, ಎಸ್.ಕೆ. ಆಡಿನ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೂರೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>