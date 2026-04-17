ಹನುಮಸಾಗರ: ತಂಪೆರೆದ ಮಳೆ

<p>ಹನುಮಸಾಗರ: ಹನುಮಸಾಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆ ತಂಪಿನ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಕೆಲ ವಾರಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ 5ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಅಕಾಲಿಕ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಹನುಮಸಾಗರ–ಕುಷ್ಟಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವೆಡೆ ಗಿಡಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಕೆಲವಡೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಡಚಣೆಗಳೂ ಉಂಟಾಗಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-35-1229875088</p>