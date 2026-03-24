ನಿಧಿ ಕಳವು: ಶಾಪದ ಭಯದಿಂದ ಶರಣಾದ ಕಳ್ಳ

ಹನುಮಸಾಗರ: ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಧಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ದೇವರ ಶಾಪದ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಮಾವಿನ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶಂಕರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ನಿಧಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಳಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಮುಜಾವರ(45) ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾದ ಆರೋಪಿ. ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಅವರು ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಯದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿ ನಿಧಿ ಅಗೆದು, ಸುಮಾರು 100 ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೃದ್ರೋಗ ತೊಂದರೆಯೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಶಾಪವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಮೌಲಾಸಾಬ್, ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಇತರೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಒಪ್ಪದೆ, ತನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ