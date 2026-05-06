ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಹನುಮಸಾಗರ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಅಂಕಿ ಆಚರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ 'ಉಡಿ ತುಂಬುವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಅಂಕಿ ಆಚರಣೆಯ ಐದನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ವಿಧಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಡೊಳ್ಳು, ಬಾಜಾ ಹಾಗೂ ಭಜಂತ್ರಿಗಳ ನಾದದ ನಡುವೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾಯಿ, ಕರ್ಪೂರ ಹಾಗೂ ಉಡಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ 'ಉಡಿ ತುಂಬುವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ಅಂಕಿ ಆಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಾರೋಪದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.