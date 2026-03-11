ಕೈಗೆಟುಕುತ್ತಿದೆ ಹೈ–ಟೆನ್ಷನ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಲೈನ್‌: ಜೆಸ್ಕಾಂ, ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

<p><strong>ಕುಷ್ಟಗಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆರೆಬೆಂಚಿ–ಶಾಖಾಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಕೈಗೆಟಕುವಂತಿದ್ದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಗದಗ ವಾಡಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿದ್ದ ಕೊಪ್ಪಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಶಾಖಾಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 11 ಕೆವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನಗಳು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತರೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನಗಳಿದ್ದು ಬಗ್ಗಿದರೆ ಕೈಗೆ ತಾಕುವಂತಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶಾಖಾಪುರದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಕುರಿ, ದನಗಾಹಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಲೋಹದ ರಾಡ್ ಅಥವಾ ತಂತಿಯನ್ನು ತಾಕಿಸಿದರೆ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ರೈತರಾದ ಭೀಮನಗೌಡ ಪೊಲೀಸಪಾಟೀಲ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನೆರೆಬೆಂಚಿ ಇತರರು ಆತಂಕ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ 11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಕೈಗೆ ತಾಕುವಂತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂಬ ಅರಿವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ದುರಂತ ನಡೆದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. </blockquote><span class="attribution">–ಬಸಪ್ಪ ಶಾಖಾಪುರ ರೈತ</span></div>.<div><blockquote>ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ. </blockquote><span class="attribution">–ಅಶೋಕ ಮುದಗೌಡರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</span></div>.<div><blockquote>ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. </blockquote><span class="attribution">–ಕೆಂಚಪ್ಪ ಭಾವಿಮನಿ ಎಇಇ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಉಪ ವಿಭಾಗ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>