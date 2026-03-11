ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕೈಗೆಟುಕುತ್ತಿದೆ ಹೈ–ಟೆನ್ಷನ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಲೈನ್‌: ಜೆಸ್ಕಾಂ, ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:44 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:44 IST
ಕೈಗೆ ತಾಕುವಂತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂಬ ಅರಿವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ದುರಂತ ನಡೆದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
–ಬಸಪ್ಪ ಶಾಖಾಪುರ ರೈತ
ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ.
–ಅಶೋಕ ಮುದಗೌಡರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
–ಕೆಂಚಪ್ಪ ಭಾವಿಮನಿ ಎಇಇ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಉಪ ವಿಭಾಗ
Koppal

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

