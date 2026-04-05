ಬದುಕು ನುಂಗಿದ ಕರಿದೂಳು

<p>ಬದುಕಿನ ಇಳಿಸಂಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಪಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಿದೆ. ಮಗನಿಗೆ ಸದಾ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವ ಮಗ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ದೂಳಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಸೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ದೂಳು ಹೆಚ್ಚು, ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಸೊಸೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಮಗ, ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಕಾಡಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಂಪಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. ನಮಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯೆಂದರೆ ಮನೆಯಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ದೂಳಿನ ನಡುವೆ ಬದುಕುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ವ್ಯಾಪಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 2,300 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ 208 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ 124, ಚರ್ಮರೋಗದಿಂದ 49, ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, 25 ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 42 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿದೋಷವಿದೆ. ‘ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಮಹೇಶ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇದು ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿಡದಾಳ, ಬಸಾಪುರ, ಗಿಣಿಗೇರಿ, ಅಲ್ಲಾನಗರ, ಕಾಸನಕಂಡಿ, ಚಿಕ್ಕಬಗನಾಳ, ಲಾಚನಕೇರಿ, ಕುಣಿಕೇರಿ, ಕುಣಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾ, ಹಾಲವರ್ತಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ನಲುಗಿವೆ. ಕೃಷಿ, ನೆಲ, ಜಲದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು, ಯುವಕರ ಮದುವೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ 202ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತಂದೊಡ್ಡಿರುವ ಆವಾಂತರ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಕನ್ಯೆ ಹುಡುಕಲು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ದೂಳಿರುವ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಬೀಗತನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ನೊಂದುಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಗೆ ಬಂದವರೇ ಕಪ್ಪುಕಣಗಳಿಂದ ಕೊಳಕಾಗುವ ತಾವು ಕೂರಬೇಕಾದ ಜಾಗ, ಟೇಬಲ್ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಕಣಗಳನ್ನು ಹೊರಬಿಡುವ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದೂಳು ಬಿಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೂಳು ಹೊರಬಿಟ್ಟರೆ, ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಕರಾರು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದೂಳಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೀಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅಂಶದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೇ ಯಾಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಕುಣಿಕೇರಿ, ಕುಣಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪು ದೂಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಾಯಿವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅವಕ್ಷೇಪಕ (ಇಎಸ್ಪಿ, Electrostatic Precipitators) ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕಬ್ಬಿಣ, ಉಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಪ್ಪು ದೂಳನ್ನು ಇಎಸ್ಪಿ ಸಾಧನ ತಡೆದು ಕಪ್ಪು ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಡೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯಂತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪುಟಗಿ ಅವರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದು ತಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಡಿದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಸರೆಯಿಲ್ಲ. 72 ವರ್ಷದ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿ ಕ್ಷಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಅಪ್ಪ, ಬಾಳಿಬದುಕಬೇಕಾದ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ದೂಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಟ್ಟೆಹೊರೆಯಲು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಗಳನ್ನು ಅಜ್ಜಿಯ ಊರು ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಿನ್ಯದ ದುಷ್ಟರಿಣಾಮ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕೇವಲ ಜನರ ಬದುಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರನ್ನೂ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫಲವತ್ತಾದ ಕೆಂಪುಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿಯಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯಬಾಧಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಶೇಂಗಾ, ತೊಗರಿ, ಮಾವು, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಸಲಿನ ಮೇಲೂ ದೂಳಿನ ಕಪ್ಪುಕಣಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಫಸಲಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ. ಮಾವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ, ಕಾಯಿಬಿಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೂ ಕಪ್ಪುಕಣಗಳ ದೂಳು ಆವರಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಹಾಲವರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರೇಬಗನಾಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಾದ ಹಾಲಮ್ಮ, ಸವಿತಾ, ಪಾರ್ವತಿ, ‘ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕಟಾವಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೊಲದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ತನಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಕಪ್ಪುದೂಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಬಂದು ಉಗುಳುವ ಉಗುಳು ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.</p>.<p>1997ರ ತನಕ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ನೂತನ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದರು. ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೆಲ, ಜಲ ಮತ್ತು ವಾಯಮಾಲಿನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕಪ್ಪುಕಣಗಳ ದೂಳು ಈಗ 10 ಕಿ.ಮೀ.ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕಟದ ನಡುವೆಯೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಡೋಟ (ಬಿಎಸ್ಪಿಎಲ್) ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ತನ್ನ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು 1034 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದಿಂದ ಕೆಲವೇ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರವಿರುವ ಬಲ್ಡೋಟ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ನೆಲಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಂತರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದರೆ ದೂಳು ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನರ ಬದುಕು ನರಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಚಾವೊ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ವೇದಿಕೆ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಲ್ಡೋಟ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ₹54 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10.5 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಉಕ್ಕು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಫೆರಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ₹3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ, ಸೆರೆನಾಟಿಕಾ ರಿನಿವಬಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ₹43,975 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಹೋರಾಟ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ‘ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಘಟಕಗಳು ಬೇಡ, ಬೇಕಾದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವಿರೋಧ ಒಂದೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಲ್ಡೋಟ ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವು ರೈತರು ಕೂಡ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಐಎಡಿಬಿ) ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳಾದರೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೌದಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರ ನಡುವಿನ ಒಡಕು ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಕೊಡಿಸುವ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬಾಧಿತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ ನೊಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬುನಾದಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಾದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದೇ ಕಾದುನೋಡಬೇಕು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>