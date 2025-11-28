ಮುನಿರಾಬಾದ್: ಆಸರೆ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕಿಗೆ ‘ವಾತ್ಸಲ್ಯ’ದ ಸೂರು

<p><strong>ಮುನಿರಾಬಾದ್:</strong> ಸಮೀಪದ ಅಗಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆ ರಾಜಾ ಬೀ ಅವರು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಂಬ ಸೂರಿನ (ವಾಸದಮನೆ) ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದು ಈಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ‘ಗೃಹಪ್ರವೇಶ’ದ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ‘ವಾತ್ಸಲ್ಯ’ ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ ರಾಜಾ ಬೀ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮನೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವರು, ‘ಯೋಜನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 1,700 ಜನರಿಗೆ ಮಾಶಾಸನ, 750ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ‘ವಾತ್ಸಲ್ಯ’ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಂಕಮ್ಮ ಕನಕರಾಯ, ಬಸವರಾಜ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಶರೀಫ ನದಾಫ್, ಮಹಿಳಾ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>