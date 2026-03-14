ದುಬಾರಿ ವಾಚ್‌ ಕಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?: ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ</strong>: ನನ್ನ ಸಹೋದರನೊಬ್ಬ ನೀಡಿದ್ದ ಹುಬ್ಲೋಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಕೈಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p><p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನನ್ನ ವಾಚ್ ಸಹೋದರನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆತನೂ ತನ್ನ ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ವಾಚ್ ನೀವು (ಮಾಧ್ಯಮದವರು) ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾ' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಶನಿವಾರ ಅವರು ಬೇರೆ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಹಿಟ್ನಾಳ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಹುಬ್ಲೋಟ್ ಕಂಪನಿಯ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ವಾಚ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ₹18 ಲಕ್ಷವಿದೆ.</p>