ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ: ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ತೆರೆ

ಮುನಿರಾಬಾದ್: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಹುಲಿಗಿಯ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾದವು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ (ಮೇ 10) ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ' ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಾಸೋಹದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಮೇ 11ರಂದು 'ರಥಾಂಗ ಹೋಮ' ನಂತರ ಸಂಜೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ 'ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ' ಜರುಗಿತು. ನಂತರ 'ಬಾಳೆ ದಂಡಿಗೆ' 'ಪಾಯಸ ಪವಾಡ' ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಕೊಂಡ ಪ್ರವೇಶ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತಾರೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಕೈಗೊಂಡು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದಾಸೋಹ ಸವಿದರು. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಫಳಾರ, ಕುಂಕುಮ-ಭಂಡಾರ, ಬಳೆ, ದೇವರ ಪಟ, ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜ. 30ರಂದು ದೇವಿಯ ಕಂಕಣ ವಿಸರ್ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>