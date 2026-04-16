ಹುಲಿಹೈದರ: ಹಿರೇ ದೇವತೆ ಜಾತ್ರೆ ನಾಳೆ

ಕನಕಗಿರಿ: ಸಮೀಪದ ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇದೇವತೆಯ 24ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏ 17ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.16ರಂದು ಕಂಕಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶಿವನ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರಾನಾಮಾವಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.17 ರಂದು ಉಡಚಲಮ್ಮ ದೇವಿ (ಹನುಮನಾಳ) ಅಭಿಷೇಕ, ವಿವಿಧ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ನವಗ್ರಹ ಜಪ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ, ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪುರೋಹಿತರಿಂದ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕುಂಭಮೇಳ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಜನಪದ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಭಾವಗೀತೆ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>