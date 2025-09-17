ಕೊಪ್ಪಳ | ಒಂದೆಡೆ ದಾಖಲಾಗದ ಚದುರಿದ ಚಿತ್ರಗಳು

‘ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸಲು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಬೇಕು’
ವಿಮೋಚನೆಯ ಹೋರಾಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟದ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ‘ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲಾಗಿದೆ. ಇರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟದ ನೆನಪುಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.