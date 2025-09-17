ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಕೊಪ್ಪಳ | ಒಂದೆಡೆ ದಾಖಲಾಗದ ಚದುರಿದ ಚಿತ್ರಗಳು

78ನೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವವಾದರೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ
ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಬೇಕಿದೆ
ಆರ್. ಶೇಜೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಹಂಪಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
‘ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸಲು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಬೇಕು’
ವಿಮೋಚನೆಯ ಹೋರಾಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟದ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  ‘ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು  ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲಾಗಿದೆ. ಇರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟದ ನೆನಪುಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. 
KoppalKalyana Karnataka

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT