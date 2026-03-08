ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ: ಕೊಪ್ಪಳದ ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬಾಧಿಸುವ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:18 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:18 IST
ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
– ಡಾ.ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
– ಡಾ. ಲಿಂಗರಾಜು ಟಿ., ಡಿಎಚ್‌ಒ ಕೊಪ್ಪಳ
ಗ್ರಾಮದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆಯೂ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯವೇ ಕಾರಣ.
– ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪುಟಗಿ, ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
