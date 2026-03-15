ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ: ಸಾಧನೆ ಗೌರವಿಸಿ: ಮಮತಾ ರಾಯರಡ್ಡಿ

<p><strong>ಕುಕನೂರು: ‘</strong>ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಧನೆಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಮತಾ ರಾಯರಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬಿ.ವಿ.ಶೆಟ್ಟರ ಮಂಗಲಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆರಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಆತ್ಮಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿ ಗೊಂಡಬಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರುಧ್ಯಗಳಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಎನ್ನುವುದು ಪುರುಷ ವಿರೋಧಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ವೇದಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹಲವು ವಚನಕಾರರು, ಕವಿಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಹನಾಶಕ್ತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ತ್ಯಾಗ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಗೌರವಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಭೀಮವ್ವ ದೊಡ್ಡಬಾಳಪ್ಪ ಶಿಳ್ಳಿಕ್ಯಾತರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕ್ರತೆ ಶರಣಮ್ಮ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚೆಟ್ಟಿ, ಗಿರಿಜಾ ಸಂಗಟಿ, ಫರೀದಾ ಬೇಗಂ ತಂಬಾಕದಾರ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಗೊಲ್ಲರ, ಜಯಶ್ರೀ ಕಂದುಕಕುರ, ನಂದಿತಾ ದಾನರಡ್ಡಿ, ಈರಮ್ಮ ಪೂಜಾರ, ಲೀಲಾವತಿ ಪ್ರವೀಣ ಮುಧೋಳ, ಮಂಜುಳಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಮನಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>