ಇಟಗಿ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಕುಕನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಟಗಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 68 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದರ್ಜೆ- 25, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ -36, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ-5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮಡ್ಡಿ (ಶೇ 97.12) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಸಹನಾ ಎಸ್. ಮುತ್ತಿನಪೆಂಡಿಮಠ (ಶೇ 96.80) ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಶಾರದಾ ಈಶಪ್ಪ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ (ಶೇ 96.48) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>