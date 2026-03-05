ಕನಕಗಿರಿ: ಕೈವಾರ ತಾತನವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

<p><strong>ಕನಕಗಿರಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಯತೀಂದ್ರ (ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ) ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಅನಿತಾ ಇಂಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಪಂಜಿನಪೂಜಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರವೀಶ್ ಹಿರೇಮಠ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ, ಅಮರೇಶ ಟಿ., ಸಂಗಮೇಶ ಅಮರೇಶ, ರಮೇಶ, ನಾಗರಾಜ್, <br> ಬಲಿಜ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಹಾಂತೇಶ ತಾಡಪತ್ರಿ, ವೆಂಕಟೇಶ, ನಾಗರಾಜ, ರವಿಕುಮಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಹನುಮಂತ ಬಸರಿಗಿಡ, ಶೇಷಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಲಿಜ, ವೆಂಕಟೇಶ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p class="Subhead">ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಯತೀಂದ್ರ(ಕೈವಾರ ತಾತ) ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಲಿಜ ಸಮಾಜದವರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಕೈವಾರ ತಾತನವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯುವ ಮುಂದಾಳು ರವಿ ಬಲಿಜ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಕನಕಪ್ಪ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>