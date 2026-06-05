ಕಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ‘ಹಸಿರು ಪ್ರೀತಿ’

<p><em>ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್. ಅಂಗಡಿ</em></p>.<p>ಕುಕನೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಲ್ಲ. ಓದಿನೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯೆಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರಿಸುವುದು. ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ, ಕೃಷಿ, ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ಸಮಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ.. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗಿಡಮರಗಳು, ಔಷಧ ಸಸ್ಯವನ, ತರಕಾರಿ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ಕೈತೋಟ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>1961ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಶಾಲೆ 10 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 190 ಮಕ್ಕಳು, 7 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ರಚಿಸಿ, ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ದಿನಾಚರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಸುಬಾಬುಲ್, ಬೇವು, ತೆಂಗು, ಸಿಂಗಾಪುರ ಚರ್ರಿ, ಸಾಗವಾನಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಹೊಂಗೆ, ಅರಳಿ, ಆಲ, ನೇರಳೆ.. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಗಿಡ–ಮರಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ನರ್ಸರಿ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಂಗಿ, ಸಬ್ಬಸಿಗೆ, ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬಿಸಿಯೂಟದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ದಾಸವಾಳ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಗುಲಾಬಿ, ಚೆಂಡು ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂವು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಗಿಡಮರಗಳಿಂದ ಉದುರಿಬಿದ್ದ ಟೊಂಗೆ, ಎಲೆ, ಕಸಕಡ್ಡಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಜೀವತುಂಬಿವೆ. ಅಂಗಳದ ಮಧ್ಯೆ ರಚಿಸಿರುವ ಕೈತೋಟ ನೋಡುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಕಸದಿಂದ ರಸ ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನ, ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಹುಪಾಲು.ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗೋಡೆ ಬರಹ: ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾನತೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಚನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಭಾನಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-35-1008564714</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>