20 ಕುರಿ ಕಳ್ಳತನ: 20 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಷ್ಟ

<p>ಕನಕಗಿರಿ: ಪಟ್ಟಣದ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ರೈತ ಲಾಲಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 20 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಕುರಿ ಹಟ್ಟಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿ ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಕುರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ₹4 ಲಕ್ಷ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಟೈರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನ ಓಡಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಇತ್ತು ಈಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿದು ರೈತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-35-959426473</p>