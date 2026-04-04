ಕನಕಗಿರಿ: ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕನಕಗಿರಿ: 'ಜನಗಣತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಣತಿದಾರರು ಯಾವೊಂದು ಮನೆ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನೂ ಬಿಡಬಾರದು' ಎಂದು ಡಿಡಿಪಿಐ, ಸೋಮಶೇಖರಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಜನಗಣತಿ ನಡೆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಗಣತಿದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜನಗಣತಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುರುಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 117 ಗಣತಿದಾರರು ಹಾಗೂ 21 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಇತರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತರಬೇತಿದಾರ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ವಸ್ತ್ರದ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಾಲಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಶೀಮಪ್ಪ ಅವರು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಅಮರೇಶ ದೇವರಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣತಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, '2026ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು 19,942 ಇದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 ಗಣತಿದಾರರು ಹಾಗೂ 6 ಜನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತರಬೇತಿದಾರ ಜಯಪ್ರಕಾಶ, ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜೀವ.ಎಂ.ಆರ್., ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಶೇಖರಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260404-35-675363465