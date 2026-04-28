ಬಗೆಹರಿಯದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ

<p>ಕನಕಗಿರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಗಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಹರಾಜುದಾರರು ಹಾಗೂ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಡ್ದಾರರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವರ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶ ಗುಗ್ಗಳಶೆಟ್ರ ಎಂಬುವರು 2025 ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಹಳೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾಯಿಗೆ ₹30ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹರಾಜು ಬಿಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಕೆಲ ಮಾಲೀಕರು ಸಗಟು ಬಿಡ್ದಾರರು ತಮಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟವಲ್ಲದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಕರಾರು ತೆಗೆದು ಸಗಟುದಾರರಿಂದ ಕಾಯಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತಿಮ ಜಾಗ: ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಗಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದ ಜಾಗದ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಷರತ್ತು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತದ ಜಾಗ ದೇಗುಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಷರತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು ಏಕೆ? ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಯಿ ಖರೀದಿ ಸ್ಥಗಿತ, ಸಂಘರ್ಷ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಿಡ್ದಾರರಿಂದ ಕಾಯಿ ಖರೀದಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹರಾಜುದಾರರು, ಒಟ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>₹22.50 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿ ಸೂಚನೆ: ಷರತ್ತಿನ ಅನ್ವಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇತರರು ತಮ್ಮಿಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಷರತ್ತು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಕಾಶ ಅವರು ಆಗಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡದೆ ಹರಾಜಾದ ಒಟ್ಟು ₹29 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಜಟಿಲಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಹರಾಜುದಾರರು ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರವೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸಗಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹರಾಜಿನ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮದಂತೆ ಸಗಟುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಸಹ ದಾಖಲು ಆಗದಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-35-33522059</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>