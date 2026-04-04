ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

ಕನಕಗಿರಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಕನಕಾಚಲ ಹುಲಿಹೈದರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಹೇಮಣ್ಣ ನಾಯಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಆನಂದ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ, ರವಿ ಆರತಿ ಗಂಗಾವತಿ, ನರಸಪ್ಪ ಕಾರಟಗಿ, ಹನುಮಂತ ನಾಯಕ ಮರಳಿ, ಗ್ಯಾನಪ್ಪ, ಯಮನೂರಪ್ಪ ಕಾರಟಗಿ, ಸೋಮಶೇಖರ, ನಾಯಕ ಮೈಲಾಪುರ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಡಗಿ ಹುಲಿಹೈದರ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಶಿವಪ್ಪ ಸೂಡಿ ಯಲಬುರ್ಗಾ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕನ್ಯಾಳ ಕುಷ್ಟಗಿ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಭಾಷಾಖಾನ, ಕಾರಟಗಿ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಯಮನೂರಪ್ಪ, ಕುಷ್ಟಗಿ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕಂದಕೂರು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ .</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>