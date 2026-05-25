ನಿವೇಶನ‌ ರದ್ದು, ಹಂಚಿಕೆ ಗಗನಕುಸುಮ

ಮೆಹಬೂಬಹುಸೇನ ಕನಕಗಿರಿ

ಕನಕಗಿರಿ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಕನಕಗಿರಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿ ದಶಕ ಕಳೆದಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವತ್ತ ಗಮನವನ್ನೂ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಡಳಿತವಿದ್ದಾಗ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಬೀದಿ ದೀಪ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿವೆ. 3, 4 ಮತ್ತು 5, 14, 17 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಲಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆರೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗು ದಿನ್ನೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಂಗಪ್ಪ, ದುರಗಪ್ಪ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದರೂ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಗಳು ಈಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಡುಕರ ತಾಣ: ನಿವೇಶನಗಳು ಕುಡುಕರ ತಾಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿವೆ. ಕುಡಿಯುವುದಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಜುಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ವಾಯು ವಿಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ, ಇತರೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದು ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈಮಾಸ್ಟ್: ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಕೊಪ್ಪಳ ಅಗಸಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇತರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪ.ಪಂ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಸರಿಗಿಡದ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇಗುಲದ ಮುಂದಿರುವ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ