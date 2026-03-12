ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal

ಕನಕಗಿರಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತಗಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:58 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕನಕಗಿರಿಯ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವಾಗ ರಥದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮ
ಕನಕಗಿರಿಯ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವಾಗ ರಥದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮ
ನಾವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕನಕರಾಯನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದುದಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ.
– ಲೋಹಿತ್ ಭಕ್ತ, ಚಳಗೇರಿ
ಕನಕರಾಯ‌ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ‌ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
– ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬರಕಲ್, ವೀರಾಪುರ
Koppal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT