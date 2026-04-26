ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕನಕಗಿರಿ: ಸಮೀಪದ ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಜ್ಜನ್ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಹುಲಿಹೈದರ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಸಾಪಟ್ಟಣದ ಮಾರ್ಕಂಡಯ್ಯ ತಾತನವರು ಹಾಗೂ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮದ್ದಾನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಹೋಮ, ಹವನ, ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ, ಕಳಸಾರೋಹಣ, ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದವು. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸುವರ್ಣಗಿರಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಮನಾಳದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಾತನವರು, ಕನಕಗಿರಿಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ವಾಮಿ ವಸ್ತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಸಜ್ಜನ್, ಭಕ್ತರಾದ ಗೋವಿಂದ ರಾಜ, ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಬಸಣ್ಣ ಸಜ್ಜನ್, ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಕನ್ನಾಳ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಜ್ಜನ, ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಕನ್ನಾಳ, ನಾಗಾಭೂಷಣ ಸಜ್ಜನ್, ದೊಡ್ಡಬಸವರಾಜ, ಮಂಜುನಾಥ ಸಜ್ಜನ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕನಕಗಿರಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ, ಭಜನೆ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಭಕ್ತರು ದೇಗುಲದ ವರೆಗೆ ಡೊಳ್ಳು ಇತರೆ ವಾದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೇಗುಲದವರೆಗೆ ತಂದರು.</p>.<p>ರವೀಂದ್ರ ಸಜ್ಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕನಕಗಿರಿಯ ಸಜ್ಜನ್ ಮನೆತನದವರ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯು ಹುಲಿಹೈದರದ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಹಾಗೂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ವಸ್ತ್ರದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಭಕ್ತರ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>