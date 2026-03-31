ಯಮನೂರುಸ್ವಾಮಿ ಉರುಸ್‌

ಕನಕಗಿರಿ: ಸಮೀಪದ ಹುಲಿಹೈದರ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನೂರಸ್ವಾಮಿಯ ಉರುಸ್ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ನಿಮಿತ್ತ ದರ್ಗಾವನ್ನು ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಮಾಮಸಾಹೇಬ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಹುಲಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಈಳಿಗೇರ ಶಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಮುಜಾವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಗಂಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉರುಸ್ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಾವು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಧನ್ಯತೆ ಮೆರೆದರು. ನೀರು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಗೈ ಆಟ ನಡೆಯಿತು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಂಗಡ ಇಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಗಣ್ಯರು, ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>