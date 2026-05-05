ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ಕನಕಗಿರಿ: ಮೃತಪಟ್ಟ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರ 2073 ಪಹಣಿಗಳ ವಾರಸುದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುರುಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇ-ಪೌತಿ ಆಂದೋಲನದಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,853 ಪೋತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 2073 ಪಹಣಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಪಹಣಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಾರಸುದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವಾರಸುದಾರರು ಮೃತರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ವಂಶವೃಕ್ಷ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮೇತ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಹಾಯವಾಣಿ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುರುಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾ.ಪಂ ಮೊ.ಸಂ. 8073051234, ಪ.ಪಂ. 8951133577, 7022332763, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮೊ.ಸಂ. 9164258531 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>