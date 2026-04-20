ಬಿಸಿಯೂಟದ‌ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀಡದ ಶಿಕ್ಷಕ: ದೂರು

ಕನಕಗಿರಿ: ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ರಶೀದಿ ನೀಡದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿರುದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಬಸರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಲಿಹೈದರ ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವಪ್ಪ ಹೆಳವರ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಈಗಿನ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಮಾ. 18ರಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಪ್ಪ ಅವರ ನಂತರ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಯ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯೋಫಾಧ್ಯಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕನ್ನೇರಮಡಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಬಸರಿಹಾಳ ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯೋಪಧ್ಯಾಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಬೈಸಿಕಲ್ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ಜಾರ್ಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡರೂ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ರಶೀದಿ ನೀಡದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬೈಸಿಕಲ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಆರ್ ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ ಈಚನಾಳ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-35-317303113</p>