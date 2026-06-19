<p>ಕನಕಗಿರಿ: ಪಾಂಡುರಂಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 14ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದಿಂಡಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿ, ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತರುಣ, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಗಜಾನನ ಸಮಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡವು.</p>.<p>ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಪೋತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕೀರ್ತನೆ, ಜಾಗರಣೆ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರದ್ದಾ–ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಕಡಾರತಿ, ಗ್ರಂಥರಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪ್ರೀತಂ ಅಚ್ಚಲಕರ್, ಪವನಕುಮಾರ ಬೋಂದಾಡೆ, ಶ್ರೀಹರಿ ಬೋಂದಾಡೆ, ಅಮೂಲ್ಯ ಧಾಯಪುಲ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಧರ ಬೋಂದಾಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಾಂಡುರಂಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಬೋಂದಾಡೆ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜಂಭುನಾಥ ಬೋಂದಾಡೆ, ಅನಂತಪ್ಪ ದಾಯಪುಲ್ಲೆ, ಅಂಬಾಜಿರಾವ್ ಬೋಂದಾಡೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾಯಪುಲ್ಲೆ, ಯಮನೂರಪ್ಪ ಬೋಂದಾಡೆ, ಮಂಜುನಾಥ ದಾಯಪುಲ್ಲೆ, ಗುರುರಾಜ ದಾಯಪುಲ್ಲೆ, ರಾಜೇಶ ಬೋಂದಾಡೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಬೋಂದಾಡೆ, ಶಿವು ದಾಯಪುಲ್ಲೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-35-467214302</p>