ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕನಕಗಿರಿ: ನಿವೃತ್ತರ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೈಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತೇಶ ತಾಡಪತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ನೀಡದಿರುವ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ರಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಪಿಂಚಣಿ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬೇಕು, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಅನಿತಾ ಇಂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಸಜ್ಜನ, ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ್, ರಾಜೇಶ ವಸ್ತ್ರದ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೋಪಾಳಿ, ಮೋಹನರಡ್ಡಿ, ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಸುಳೇಕಲ್, ಮೋದಿನಸಾಬ, ಈರಪ್ಪ ಸೂಡಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪ, ಹನಮಗೌಡ ಶಿಡ್ಲಭಾವಿ, ದುರುಗಪ್ಪ ನಾಗಲಾಪುರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹುನಗುಂದ, ಅಮರಗುಂಡಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ, ಪರಸಪ್ಪ, ಪರಸಪ್ಪ ಹೊರಪೇಟೆ, ವಾಸುದೇವ ಬಿಳಿಗುಡ್ಡ, ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ, ರಾಮಪ್ಪ ಕುಕನೂರ, ಮನೋಹರ ಪತ್ತಾರ, ಮಾನಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>