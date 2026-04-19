ಯುವತಿಗೆ ವಂಚನೆ: ದೂರು‌ ದಾಖಲು

ಕನಕಗಿರಿ: ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಕನ್ನೇರಮಡಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಮೀಪದ ಕನ್ನೇರಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಎಂಬಾತ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯವರು ಮದುವೆ ನಿಶ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.

ಮದುವೆಯ ಮುಂಚೆ ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಿರುದ್ದ ಯುವತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಬಸವರಾಜ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಜನರ ವಿರುದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ