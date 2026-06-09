ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಸಚಿವರಾಗಲು ತಾಯಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ತಂಗಡಗಿ ಮನವಿ

<p>ಕನಕಗಿರಿ: ‘ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಮತದಾರರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮಗ, ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಮೂರು ಸಲ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಗನ ಜನಸೇವೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ತಂಗಡಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಶಿವರಾಜನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮಗನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದರು. ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ಶಶಾಂಕ ತಂಗಡಗಿ, ಶಾಂತಕುಮಾರ ಗುತ್ತೆದಾರ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ, ವಕ್ತಾರ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಭತ್ತದ, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಪಾಟೀಲ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಂಠಿರಂಗ ನಾಯಕ, ಗೋವರ್ದನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಭಾಗ್ಯ ಕನಕಪ್ಪ ಯಾದವ, ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಸ್ಯ ಗಂಗಾಧರ ಚೌಡ್ಕಿ, ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದುಸಾಬ ಗುರಿಕಾರ, ರಮೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ತಂಗಡಗಿ ಕುಟುಂಬದ ವತಿಯಿಂದ 101 ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-35-632500251</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>