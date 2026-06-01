ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಧತೊಲ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಕಾಣಿಕೆ

<p>ಕನಕಗಿರಿ: ಸಮೀಪದ ಕನಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಡ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಹಾಗಲದಾಳ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಹನುಮನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಕನಕ ನೌಕರರ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹನುಮನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನೌಕರರ ಬಳಗದಿಂದ ಅರ್ಧ ತೊಲ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.ಗ್ರಾಮದ ಗುರು-ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-35-1727060099</p>