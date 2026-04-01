ಕನಕಗಿರಿ: '₹92.50 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹6.34 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹5.80 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತನುಶ್ರೀ ಟಿ.ಜೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ತೆರಿಗೆ ₹70 ಲಕ್ಷ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ (ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ) ₹15 ಲಕ್ಷ, ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಗಿ ₹3 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹92.50 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯದ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹4.37 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೀದಿ ದೀಪ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ₹50 ಲಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮುಕ್ತ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹6.34 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ನಂತರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಿವೇಶನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾವತಿಸದೆ ಇರುವವರಿಂದ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಕ್ಷ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸದಸ್ಯೆ ನಂದಿನಿ ಓಣಿಮನಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರು ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಂಠಿರಂಗ ನಾಯಕ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ್, ನೂರುಸಾಬ ಗಡ್ಡಿಗಾಲ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಸರಿಗಿಡದ, ಅನಿಲಕುಮಾರ ಬಿಜ್ಜಳ, ಶರಣೆಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜಾಸಾಬ ನಂದಾಪುರ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲಮಠ, ರಾಕೇಶ ಹಾಗೂ ಇತರರು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಸದಸ್ಯರಾದ ಹುಸೇನಬೀ ಚಳ್ಳಮರದ, ಸೈನಾಜಬೇಗ್ಂ ಖಾದರಬಾಷ ಗುಡಿಹಿಂದಲ, ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಸರಿಗಿಡದ, ಗಂಗಾಧರ ಚೌಡ್ಕಿ, ಹನುಮೇಶ ಹಡಪದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>