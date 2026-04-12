ಒಂದು ಹುದ್ದೆ, ಇಬ್ಬರು ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು

ಮೆಹಬೂಬಹುಸೇನ

ಕನಕಗಿರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪೈಕಿ 17 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕರವಸೂಲಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿ.ವಿಕಾಸ ಸುರಳ್ಕರ್ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆ ನಗರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಮಳಿಗೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕರವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ನೌಕರರು ಆ ನಂತರ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ್ಗವಣೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರೂ ಶಾಸಕ, ಸಚಿವರ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ನಿಯೋಜನೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕರವಸೂಲಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ರವಿಕುಮಾರ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕೇಶವ ಎಂಬುವವರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಕರವಸೂಲಿಗಾರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಕರವಸೂಲಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಕೇಶವ ಅವರಿಗೆ ಹುದ್ದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಯಂಗೊಂಡ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗುರುತರವಾದ ಕೆಲಸ ನೀಡದಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕೇಶವ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ರವಿಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಿದೆ.

ಕರವಸೂಲಿಗಾರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಶವ ಎಂಬುವವರು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನಿಯೋಜನೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಈಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಕೇಶವ ಅವರಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಬಣ ರಾಜಕೀಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆ: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವಿದ್ದರೂ ಎರಡು ಬಣಗಳಿರುವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೊಡಕು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.

ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಂಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಲಾಕ