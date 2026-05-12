ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವ ದಿಢೀರ್‌ ಮುಂದೂಡಿಕೆ! ಮುದ್ರಣವಾಗಿದ್ದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 16 ಹಾಗೂ 17ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವವನ್ನೇ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ರಾಮ್ ಎಲ್. ಅರಸಿದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು.

ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಜೂನ್ 10ಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ ಉತ್ಸವ ಏಕಾಏಕಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡ್ರೋಣ್ಗಳ ಶೋ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕನಕಗಿರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ತಂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಮಾನ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿರುವ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈಗ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕಾರಣ ಆಗಲೂ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಆತಂಕದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ.

ಮುದ್ರಣವಾಗಿದ್ದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದ ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಈಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಬುಧವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಉತ್ಸವ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕನಕಗಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಕೂಡ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.