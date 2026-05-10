<p>ಕಾರಟಗಿ: ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲು ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ರಜಪೂತ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಶಂಕರಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಗ್ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿಯ ನಾಮಫಲಕಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಧ್ವಜರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಚಾಂದ್ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲು ರಜಪೂತ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಶ್ಯಾಮ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಮಾಜದವರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ಮತ್ತಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿಯವರು ರಜಪೂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಹನುಮಾನಸಿಂಗ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಮನಸಿಂಗ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ವೆಂಕಟಸಿಂಗ್ ಎಲಿಗಾರ್, ಮೋಹನ್ಸಿಂಗ್, ವೆಂಕಟಸಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿ, ನೂರುಸಿಂಗ್ ಗೂಡಿನಾಳ್, ಬಿ.ಹನುಮಾನಸಿಂಗ್, ಧಾರಾಸಿಂಗ್, ಪರುಶುರಾಮ್ಸಿಂಗ್ ಹುನಗುಂದ, ಜೆ.ಶಂಕರಸಿಂಗ್, ಪಿ.ವೆಂಕಟಸಿಂಗ್, ಎನ್.ಶಂಕರಸಿಂಗ್, ರಾಮಸಿಂಗ್ ನೆಟ್ಟೆಕಲ್, ಯಮರವಿಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-35-845555520</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>