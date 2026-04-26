‘ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಯದ್ದು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ’

ಕಾರಟಗಿ: ಭಗೀರಥ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಹರ್ಷಿ ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಮಾಜದ ಯುವ ಘಟಕದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಪ್ಪಾರ ಯರಡೋಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಛಲದ ಮೂಲಕ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದ್ದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಿ ತೋರಿಸಿದರು' ಎಂದರು.

'ಸಮಾಜದವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಿಸಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಭಗೀರಥರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ, ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಮಾಜದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮ ರೇಶಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂರ್ತೆಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜ ಎಲೆಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಪ್ಪ ಗುಂಡೂರು, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣಪ್ಪ ತೆಗ್ಗಿನಮನಿ, ಖಜಾಂಚಿ ರಮೇಶ ಬುದ್ಧಿನ್ನಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋಮಾರ್ಸಿ, ಶೇಷಗಿರಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ವೀರೇಶ ಮೋಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋಮಾರ್ಸಿ, ಗಂಗಾಧರ ಬುದ್ಧಿನ್ನಿ, ವೀರೇಶ ಉಪ್ಪಾರ, ಶರಣಪ್ಪ ಮುಳ್ಳೂರು, ಕನಕಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಹನುಮಂತ ಉಪ್ಪಾರ, ರಂಗಪ್ಪ ಗೋಮಾರ್ಸಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ವಿರೂಪಣ್ಣ ಗೋಮಾರ್ಸಿ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಮಂಜು ಉಪ್ಪಾರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಂಡಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಉಪ್ಪಾರ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಸುರಪುರ, ಮಂಜುನಾಥ ಉಪ್ಪಾರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ