ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ: ಅಕ್ಕಿ ರವಾನೆ

ಕಾರಟಗಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 3ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಬುದ್ಧಪೂರ್ಣಿಮೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಧಕರು 25 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಈಚೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಶರಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಿದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಧರಗೌಡ ಗೋನಾಳ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರವಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಧಕ ಶ್ರೀಧರಗೌಡ ಗೋನಾಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಧ್ಯಾನ, ಸತ್ಸಂಗ, ಸೇವೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಪಕ್ವನಾಗಬಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು ನಡುವಿನ ಜೀವನ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಟಿ. ಹರಿಶಂಕರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಸಾಧಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>