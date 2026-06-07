ಮಕ್ಕಳ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಕಾರಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ವಸುಂಧರ ನಗರದ ಬಸವಶ್ರೀ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಿದ್ಧ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು. 8 ರಿಂದ 13 ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ, ಭಜನೆ ಸಹಿತ ಇತರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಮೇ 20ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಸಿದ್ದ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗ(ಎಸ್ಎಸ್ವೈ) ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉಮಾ ಮಹೇಶಜಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿಯ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಧಕರಾದ ಗುರುರಾಜ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಾಧಕ ಕೂಡ್ಲುರ ಬಸವರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಾಧಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-35-740298643</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>