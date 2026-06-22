ಅಂಗವಿಕಲರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇದೆ: ಕಳಕೇಶ ಗುಡ್ಲಾನೂರು

<p>ಕಾರಟಗಿ: ‘ಅಂಗವಿಕಲರು ತಮ್ಮ ಊನತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಉನ್ನತವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲೂ ಸಕಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಬದಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಕಳಕೇಶ ಗುಡ್ಲಾನೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಶನಿವಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅಂಗವಿಕಲರಾದ ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್, ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಜೆಸಿಕಾ ಕಾಕ್ರಂಥಹ ಅಂಗವಿಕಲರು ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಬಲಹೀನತೆಯಾಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧಕರಾದಾಗಲೇ ಬದುಕಿಗೆ ಘನತೆ ಬರುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೇವಿನಹಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾಗರಾಜ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಸವಾಲು ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂಬಮ್ಮ, ರೇಣುಕಾ, ಸುನೀತ, ಎಸ್ಡಿಎಂ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ: ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೆಸ್ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶನಿವಾರ ಪಾಲಕರು, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆಟ, ವಿವಿಧ ವಿನೋದದ,ನಕ್ಕು ನಲಿಯುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಹಾಡು, ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗಳು, ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ನಿರ್ಮಲಾ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಪಾಲಕರಾದ ಸುನೀತಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅಶೋಕ ಹೊಸಮನಿ, ರೋಹಿಣಿ, ಸುರೇಖಾ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-35-1985826002</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>