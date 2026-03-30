ಕಾರಟಗಿ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆ ಆರಂಭ

ಕಾರಟಗಿ: ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ನಮ್ಮನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅರವಟಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕ ವಕೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪುವ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಯುವ ಮುಖಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ನೀಗಿಸಲು ಅರವಟಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಮಾದರಿ ಕೆಲಸ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ ಪನ್ನಾಪುರ, ಶರಣಪ್ಪ ಕಾಯಿಗಡ್ಡಿ, ವೇದಿಕೆ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಸಂಗಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿ.ಗದ್ದೆಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸುಂಕದ, ಜಾಗೃತ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟರ್, ವೀರೇಶ ಗದ್ದಿ ಮುದಗಲ್, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಂಗಟಿ, ಶರಣಪ್ಪ ದಿವಟರ್, ಶರಣಪ್ಪ ಪರಕಿ, ಮಾರುತಿ ಹಡಪದ, ಯಮನಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಂಡಿ, ಈರಣ್ಣ ಕೋಟ್ಯಾಳ, ಕಾಶಿನಾಥ ಕಂಪ್ಲಿ, ಆಂಜನೇಯ ಬೇವಿನಾಳ, ಶರಣಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಕಲಿಕೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>