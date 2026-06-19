ವಿದ್ಯುತ್‌ ವಿತರಣೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕೈಬಿಡಿ: ರೈತ ಸಂಘ ಆಗ್ರಹ

<p>ಕಾರಟಗಿ: ‘ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಜನರು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿ, ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿ, ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ವಲಯದ ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರು ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಕಿಸುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುವರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ₹50ರಿಂದ ₹100ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕ ದರ ನೀಡಿ ರೈತರು ಖರೀದಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದ ಇತರ ಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಖರೀದಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಫ್ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕಾದೀತು ಎಂದವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಪಂಪಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹುಲಿಹೈದರ, ನಾರಾಯಣ ಈಡಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಸಂಗಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠಗೆ ಮುಖಂಡರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ರೈತರಾದ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಕಮಲಾಪುರ, ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಯರಡೋಣ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಬಸರಾಜ್, ನಾಗರಾಜ್ ಕಮಲಾಪುರ, ಸಿದ್ದರಾಮಗೌಡ ಚಳ್ಳೂರ, ಅಮರೇಶ್ ಸಿಂಗನಾಳ, ಅಂಬಣ್ಣ, ಶಿವಪ್ಪ ಸಹಿತ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ರೈತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-35-1918491010</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>