‘ಸಭೆಗೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ’

<p>ಕಾರಟಗಿ: ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಿ, ಮುನಿರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಎಫ್ಐಡಿ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ (ರೈತ ಬಣ)ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವ ಭತ್ತ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಬಿಳಿಜೋಳ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಿತ ಗಂಗಾವತಿ, ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ, ಸಮರ್ಪಕ ಸೇವೆ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>9, 10ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಳಿ ಬಸ್ಗಳ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಬೇಕು. ಹಗಲಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಮದ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ (ರೈತ ಬಣ)ದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಈಡಿಗೇರ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಾಷಪ್ಪ ಬಂಡಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸುದ್ದಿ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ರಮೇಶ್ ಬಾಗಾವಾಡಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಿಗೇರ್, ಪರಸಪ್ಪ, ಮಕ್ಬುಲ್ ಸಾಬ್, ವೀರೇಶ್ ಮುಳ್ಳೂರ್, ಬಸಪ್ಪ ತೊಂಡಾಳ, ಮುದಿಯಪ್ಪ, ಪರಸಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ, ರವಿ, ರಂಗನಾಥ, ರಂಗಪ್ಪ, ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ, ಸುರೇಶ ಚಳ್ಳೂರ, ಯಮನಪ್ಪ ಪನ್ನಾಪುರ, ಅಂಬಣ್ಣ ಬೇನಾಳ, ಬಾಲಪ್ಪ ಜಿರಾಳ, ಹನುಮಂತ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಭೀಮನಗೌಡ, ನಾಗೇಶಪ್ಪ, ಶರಣಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಅಮರೇಗೌಡ, ಸಣ್ಣಪ್ಪ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ.ಎಸ್, ಶರಣಪ್ಪ ಕುರಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಡಣಾಪುರ, ಬೀರಪ್ಪ ಹಳೆಮನೆ, ಅಂಬರೀಶ ಅಗೆದಾಳ, ಡಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಅಂಬಣ್ಣ ಡಣಾಪುರ, ರಮೇಶ ದೇವಿಕ್ಯಾಂಪ್, ಶಿವಕುಮಾರ, ರಮೇಶ ಬಂಗಿ, ಜೈಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-35-549649488</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>