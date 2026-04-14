ಬಣವೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಜಾಗೆ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹ

ಕಾರಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸುಂಕಲಮ್ಮ ಬೈಲ್ ಹತ್ತಿರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ಬಣವೆ ಹಾಕಲು ಸ್ಥಳ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಈಡಿಗೇರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರುದ್ರಭೂಮಿಯ 1 ರಿಂದ 4 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿನ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಳೆದ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಣವೆ, ಜಾನುವಾರು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸದಿರಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಈಡಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು ಸೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಡ ಜನರು ಈ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಣವೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಸರಿ ಹುಲ್ಲು ತರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಜಾಗೆ ಒಂದೆಡೆ ನೀಡಿ, ಉಳಿದ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರೇಡ್- 2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>