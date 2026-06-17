ಕಾರಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವ

<p>ಕಾರಟಗಿ: ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಪೀಠ ಹರಿದ್ವಾರ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ 12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ 7 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಉಚಿತ ಯೋಗ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>3ನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದ ಸಮಾದಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಕುಡ್ಲೂರು ಬಸವರಾಜ್ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ, ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದ್ದರೆ ಸದೃಡವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಖಚಿತ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಶಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರಲ್ಲದೇ, ಯೋಗದ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಯ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ಭಾರತ ಪ್ರಭಾರಿ ಶರಣೇಗೌಡ, ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸಿ. ಎಚ್. ಶರಣಪ್ಪ, ಪ್ರಸಾದ ಚಿಟ್ಟೂರಿ, ಸಿ. ಎಚ್. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-35-2083938579</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>