ಕಾರಟಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಗೆ ಜಮೀನು, ಶೆಡ್‌ ಜಲಾವೃತ

<p>ಕಾರಟಗಿ: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿತ್ತು. ಚರಂಡಿಗಳು ನೀರು ಹರಿಯದೇ ರಸ್ತೆಯತ್ತ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧೆಡೆ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸಾಧಾರಣ, ಭಾನುವಾರ ರಭಸದ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ನವಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಎದುರಿನ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಶೆಡ್ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವುದು ಸೋಮವಾರ ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>‘ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದೆವು. ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ರೈತರಾದ ದುರುಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ, ಮುದಕಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಗೋಳು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಾರಟಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 82. 6 ಮಿ.ಮೀ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 22.2 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-35-477278884</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>