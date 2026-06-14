ಕಾರಟಗಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ

<p>ಕಾರಟಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯಿಂದ 12ನೇ ವಿಶ್ವ ಯೋಗದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಉ.ಕ ಸಹ ಪ್ರಭಾರಿ ಸಿ.ಎಚ್. ಶರಣಪ್ಪ, ಮಹಿಳಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾರ ಸಿ.ಎಚ್. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಸಾದ ಚಿಟ್ಟೂರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಿ.ಎಚ್.ಶರಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಜೂ.21ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೂದಗುಂಪಾದ ಕೊಟ್ಟೂರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸಾದ ಚಿಟ್ಟೂರಿ, ಸಿ.ಎಚ್.ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶರಣಪ್ಪ, ಉದ್ಯಮಿ ಸಣ್ಣ ವೀರೇಶಪ್ಪ ಚಿನಿವಾಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶರಣೇಗೌಡ ಬೂದಗುಂಪಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ, ಸಾಧಕರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಹುರಕಡ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಜ್ಜನ, ಬಿ.ಶರಣಪ್ಪ, ಎಚ್. ಚಾಂದಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ, ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಟೆ, ನಿವೇದಿತ, ಪ್ರೇಮಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-35-1624588998</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>