‘ಬಾಬೂಜಿ ಬದುಕು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ’

ಕಾರಟಗಿ: 'ಅಸಮಾನತೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಬಲದಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದು ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ಸುಧೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿ' ಎಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಾಡಳಿತದಿಂದ ನಡೆದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಕಾರ್, ತಾಪಂ ಇಒ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ ತೊಂಡಿಹಾಳ, ಕೆಕೆಡಿಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತು. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಜಾತಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗಂಗಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಶಿಧರಸ್ವಾಮಿ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಮರಿಯಪ್ಪ ಸಾಲೋಣಿ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಆನಂದ ಮ್ಯಾಗಳಮನಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಮಂಜುನಾಥ ಗೋಮರ್ಸಿ, ಯಮನೂರಪ್ಪ, ಮೌನೇಶ ಭಜರಂಗಿ, ವೀರೇಶ, ಜಡಿಯಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>