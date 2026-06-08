ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಹೇಳಿದರು

<p>ಕಾರಟಗಿ: ‘ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಸರ್ವ ಸಮಾಜಗಳ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಮಾಜಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಚಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ₹2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದ ಕನಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗುಳಿಯುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳು ಸದಾ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಿಕ್ಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಖಾತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಂಗಡಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಡಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಪ್ಪ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ತಂಗಡಗಿ, ಸಂಸದ ಹಿಟ್ನಾಳರನ್ನು ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಬಸವಪಟ್ಟಣದ ನಂಜುಡೇಶ್ವರ ಮಠದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗುರುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಮೇಗೂರು, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟೀಕಾರ್, ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಲುಮತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಗಳ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜನಗಂಡೆಪ್ಪ, ಡಾ. ಕೆ. ಎನ್. ಪಾಟೀಲ್, ಬಸವರಾಜ್ ನೀರಗಂಟಿ, ಕೆ. ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಬೂದಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸುಂಕದ, ಶರಣೇಗೌಡ ಬೂದಗುಂಪಾ, ಶರಣಪ್ಪ ಪರಕಿ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-35-724721441</p>