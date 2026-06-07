ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ: ಅರುಣಾದೇವಿ

<p>ಕಾರಟಗಿ: ‘ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಸಸಿ ನೆಡುವುದಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇರುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು’ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ಜಿ.ಅರುಣಾದೇವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ದೇವಿಕ್ಯಾಂಪ್ನ 31ನೇ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ನಡೆದ ಪರಿಸರ ದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಮೇಗೂರು ಮಾತನಾಡಿ,‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ, ಶಾಲೆ ಆವರಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶಂಕರ್ ಪವಾರ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಬೆನಕಟ್ಟಿ, ರವಿಶಂಕರ್ ಯರಡೋಣಾ, ಸುನೀಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಕ್ಕಮ್ ಚೌಧರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ: ಸಮೀಪದ ದೇವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಗುರು ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಬೆನಕಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ‘ಶಾಲಾ ಅವರಣ ಸುಂದರ ಗೊಳಿಸುವ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ’ ಎನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ಜಿ.ಅರುಣಾದೇವಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಸಸಿಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋಣ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಮಂಗಳಾ, ಕಲಾವತಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ದಾವಲ್.ಬಿ, ಮುಖಂಡ ಸುನಿಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-35-2040069344</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>